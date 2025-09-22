Звезды российского кино стали героями альманаха "Черно-белое кино"

В частности, там можно найти материалы о Никите Михалкове, Сергее Безрукове, Александре Петрове, Стасе Милославской

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Материалы о Никите Михалкове, Сергее Безрукове, Александре Петрове, Стасе Милославской и других актерах вошли в новый коллекционный выпуск журнала "Кинорепортер" - альманах "Черно-белое кино", передает корреспондент ТАСС. Одновременно с 23 сентября по 5 октября пройдет одноименная выставка в галерее In Artibus Foundation в Москве.

"Когда у нас родилась идея проиграть с этим жанром, тогда мы решили, что соберем самые лучшие черно-белые фотографии. Какие-то фотоснимки, которые тоже очень достойны, мы не можем показать из-за объема", - рассказала основатель и главный редактор "Кинорепортера" Мария Лемешева. Она также выразила надежду, что фото, не попавшие в альманах, будут опубликованы позже.

Экспозиция объединила фотосессии в монохромной стилистике, фрагменты интервью с ведущими российскими актерами, а также лучшие материалы, опубликованные в журнале за годы его существования. Особую ценность экспозиции составляют работы, выполненные в классической черно-белой технике и авторской цветной интерпретации. Альманах "Черно-белое кино" поступил в продажу 22 сентября.

В беседе с ТАСС одна из участниц мероприятия актриса Милославская подчеркнула, что "Кинорепортер" отличается своей красотой от остального глянца.

"Я уже говорила, что наш глянец привык снимать моделей и рекламировать что-то посредством этих фотосессий. "Кинорепортер" снимает в первую очередь героев, и это очень здорово, что они пытаются его почувствовать, раскрыть или показать с неожиданной стороны", - отметила она.