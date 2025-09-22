Александринка покажет работы молодежной лаборатории "Театр вне театра"

Это часть большого проекта "Год молодой режиссуры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Александринский театр покажет 23-26 сентября работы лаборатории "Театр вне театра" в нетеатральных пространствах Петербурга. Это часть большого проекта "Год молодой режиссуры", который реализуется в течение 2025 года под руководством худрука труппы Никиты Кобелева, сообщили в пресс-службе.

"В рамках лаборатории театр предложил молодым режиссерам разработать идею спектакля для нетрадиционного, нетеатрального пространства и реализовать эскиз на одной из четырех площадок, которые выступили партнерами лаборатории - гостиница "Астория", Государственный Русский музей, культурный центр "Левашовский хлебозавод" и ДЛТ. Выбор материала для эскиза мог быть любым, будь то драматургия, проза или документальный текст. На первом этапе на конкурс поступили 70 заявок. Для участия во втором этапе отобраны четыре эскиза", - рассказали в пресс-службе.

Серия представлений откроется эскизом Анны Потебни "Сентиментальное путешествие" по роману Виктора Шкловского в Бальном зале "Астории". Драматург Маргарита Кадацкая специально для эскиза написала пьесу "2Павел1", которую режиссер Ася Литвинова представит в Большом тронном зале Павла I в Инженерном замке. В центре "Левашовский хлебозавод" будет показан эскиз Романа Муромцева "Эйзен" по роману Гузели Яхиной. В заключительный день в ДЛТ артисты представят исторический эскиз Максима Максимова Grozny vs Kurbsky по пьесе Настасьи Федоровой, основанной на переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского. После каждого показа пройдет обсуждение представленной работы с членами экспертного совета.

Этот экспериментальный блок включен в офф-программу проходящего в Петербурге XVI Международного театрального фестиваля "Александринский".