Оно состоится 24 ноября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет впервые вручена в Москве 24 ноября, местом для церемонии выбрана Мастерская "12" Никиты Михалкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Площадкой для проведения первой торжественной церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", которая состоится 24 ноября 2025 года, выбрана Мастерская "12" Никиты Михалкова, - отметили в пресс-службе. - Именно здесь в апреле этого года была проведена презентация премии в присутствии представителей кинематографических сообществ разных стран".

"На днях завершилось "Интервидение" - музыкальный конкурс, где страны продемонстрировали самобытность своих культур, сохраняя при этом уважение к традициям, - привели в пресс-службе слова генерального директора Российского фонда культуры Елены Головниной. - Опыт музыкальной индустрии подтвердил, что поддержка и популяризация национальных ценностей сегодня особенно востребованы". Она выразила надежду, что в день вручения наград в театре Михалкова представители разных стран смогут "говорить на языке искусства", а режиссеры, актеры и сценаристы почувствуют "поддержку в сохранении собственных культурных кодов и традиций".

О премии

В фонде отметили, что на сегодняшний день 16 стран представили 31 фильм на участие в кинопремии. "Среди них: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, ЮАР", - добавили в пресс-службе. Полный список будет представлен в октябре 2025 года.

"Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту $1 млн, а каждая следующая номинация - $250 тыс. долларов. Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".