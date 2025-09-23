Кинорежиссер, народный артист России сказал, что сейчас ищет финансирование для картины

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин опроверг информацию о том, что он приступил к созданию фильма, посвященного жизни и гибели писателя Михаила Лермонтова. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, отметив, что еще идет поиск финансирования проекта.

"Я не знаю, буду ли я его [фильм] делать или нет. Сейчас я ищу финансирование. Нет никаких съемок - это можно смело опровергнуть", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о планах режиссера начать в конце 2025 года съемки психологического триллера о последних четырех годах жизни писателя Лермонтова. Как пишут различные издания, в фильме могут сняться Алиса Фрейндлих, Александр Петров и Максим Матвеев.

12 ноября Лунгин сообщил ТАСС, что стартовали съемки документального фильма про основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова. По его словам, они могут продлиться около года.

О Лунгине

Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии "Свадьба" (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля "За лучший актерский ансамбль", а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля "Окно в Европу" (Выборг). Его картина "Бедные родственники" (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля "Кинотавр". Драма "Остров" (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина "Братство", посвященного выводу советских войск из Афганистана.

Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник "Такси-блюз и другие киносценарии". С 2010 по 2018 год он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало".