В ГМИИ им. А. С. Пушкина откроется выставка западноевропейских шпалер XVI-XVII веков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Благороднейшие из тканей. Западноевропейские шпалеры XVI-XVIII веков" начнет работу в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 30 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

"Выставка демонстрирует редкие и значительные в художественном отношении образцы "тканых картин" фламандских и французских мастеров из нашего собрания. Экспозиция позволяет проследить эволюцию этого искусства: от разнообразных по тематике южнонидерландских шпалер XVI века до произведений французского "большого стиля" XVII и XVIII столетий, созданных в парижских мастерских и на знаменитой Королевской мануфактуре Гобеленов", - говорится в сообщении.

Экспозицию составят девять шпалер, которые отразят жанровое разнообразие шпалерного искусства сразу трех веков. Шпалерами называют настенные безворсовые ковры с сюжетными композициями. Они становились частью светских и церковных интерьеров. Интересно, что две шпалеры будут представлены гостям музея впервые. Как отмечают в пресс-службе, это редчайшие произведения южнонидерландского ткачества XVI века.

"Это наиболее ранняя и значительная в художественном отношении композиция начала XVI века "Триумф Славы". К числу наиболее редких и ценных произведений также относится и брюссельская шпалера конца XVI века "Триумф Помпея", - описывают экспонаты в ГМИИ имени А. С. Пушкина. К XVII столетию из представленных на выставке произведений принадлежат два экспоната: парижская шпалера "Похищение Хариклеи", созданной по композиции первого живописца короля Симона Вуэ, а также фрагмент брюссельской шпалеры "Разгрузка корабля" по проекту французского художника Шарля Франса Поэрсона.

"Завершают экспозицию два произведения XVIII века. Брюссельская шпалера "Битва Диомеда и Энея" выполнена по проекту фламандских живописцев под большим французским влиянием. Логическим завершением выставки является гобелен "Август" из серии "Месяцы Луки", который знаменует триумф искусства французской шпалеры в XVIII столетии и ее преемственную связь с южнонидерландской художественной традицией", - заключили в пресс-службе.

Посетить выставку можно с 30 сентября по 4 ноября.