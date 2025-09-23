Главные роли в нем исполнили Мария Смольникова, Андрей Максимов и Евгений Стычкин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сериал о Лиле Брик, главные роли в котором сыграют Мария Смольникова, Андрей Максимов и Евгений Стычкин, выйдет в эфире Первого канала в начале 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на презентации нового телесезона канала в рамках конференции Национального рекламного альянса (НРА).

"Этот сериал закончен на прошлой неделе, только закончены его съемки. Это сериал, который я очень давно хотел сделать. Сериал называется "Лиля". Это история Лили Брик, - рассказал он. - Сериал выйдет сначала на платформе, где-то, наверное, в начале следующего года будет в эфире Первого канала".

По словам Эрнста, этим проектом он доволен.

"Знаете, я всегда остаюсь недоволен тем, что мы делаем, но здесь я могу сказать, что доволен. Если все получается на 50% от того, что планировал - уже хорошо. Здесь получилось процентов на 70, потому что у нас великолепный кастинг. Гениальная театральная актриса Маша Смольникова играет Лилю Брик, Андрей Максимов играет Маяковского и Евгений Стычкин - Осипа Брика. Ну и все остальные тоже хороши", - добавил он.

В режиссерском кресле проекта Вера Сторожева ("Небо. Самолет. Девушка", "Путешествие с домашними животными", "Француз", "Шифр 1-4"). По сюжету на фоне революционных событий и становления советской власти в России первой трети ХХ века разворачивается история жизни Лили Брик (Мария Смольникова), Осипа Брика (Евгений Стычкин) и поэта Владимира Маяковского (Андрей Максимов). Сестру Лили - Эльзу в сериале сыграет Ангелина Стречина, мать Эльзы и Лили - Агриппина Стеклова. Также в сериале снимаются Виктор Добронравов, Стефан Де Дюрфорт, Сергей Барышев, Анна Вартаньян, Карен Мартиросян, Дарья Коныжева, Дмитрий Ломакин, Марко Долаш, Наталья Щербакова, Нина Дворжецкая, Илья Малаков, Константин Мурзенко и другие.