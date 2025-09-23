В селах Адыгеи создадут четыре модельных библиотеки в 2026 году

За последние несколько лет в республике появилось 17 подобных читален, указал ее глава Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют при господдержке открыть в 2026 году в населенных пунктах республики четыре модельных библиотеки. В сельской местности они выступают местами для проведения досуга и культурного отдыха, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"В Адыгее с каждым годом появляется все больше мест для проведения досуга, культурного отдыха и участия в просветительских мероприятиях. <…> Работа по обновлению учреждений культуры ведется в регионе системно, за последние несколько лет в Адыгее создано 17 модельных библиотек. В текущем году планируется открыть еще одну - в селе Еленовском Красногвардейского района, а в 2026 году в населенных пунктах республики будут открыты четыре такие пространства", - написал он.

В поселке городского типа Яблоновском 23 сентября после масштабной модернизации открылась библиотека №4, получившая статус "модельная". Это многофункциональное культурное пространство с актуализированным библиотечным фондом, компьютерным и интерактивным оборудованием появилось благодаря национальному проекту "Семья", уточнил Кумпилов.

"Теперь это не просто библиотека. Для читателей открыты IT-зона, отдел с интерактивной панелью для мероприятий, детская площадка с сенсорным столом и VR-очками. Закуплено почти 2,5 тыс. новых книг, в том числе издания с крупным шрифтом и шрифтом Брайля. Особое внимание здесь уделили созданию комфортных условий для маломобильных жителей и граждан с ограниченными возможностями здоровья", - отметил глава региона, выразив уверенность, что все обновленные учреждения принесут много пользы и положительных эмоций жителям.

Процесс переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту в России начался в 2019 году. В рамках этой инициативы культурные учреждения получают новые книжные фонды и подключаются к высокоскоростному интернету, обновляется техническое оборудование, обеспечивается доступ к электронным ресурсам и создаются возможности для повышения квалификации сотрудников. Координацию мероприятий осуществляет Российская государственная библиотека. С начала реализации программы изменились уже более 1 230 учреждений в 87 регионах страны.