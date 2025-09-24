Популярный на СВО музыкант Каспер рассказал, как впервые выступил перед бойцами

Артист поделился, что заранее не планировал выступление

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Музыкант из Минска Каспер рассказал ТАСС в своем первом интервью, как впервые попал на СВО и выступил в ЛНР перед бойцами зимой 2024 года.

"Я изначально приехал с другой целью, хотел увидеть просто все это своими глазами. Конечно, взял с собой гитару, но не планировал, что буду там выступать. Друзья посодействовали, и я выступил перед людьми, некоторые из которых годились мне в отцы", - рассказал музыкант.

Каспер добавил, что чувства, которые он тогда испытал, очень тяжело описать. "Мы зашли в ангар. Парни стояли. Мне принесли стул, поставили, и я начал играть, - рассказал он. - Тишина такая стояла, они очень внимательно слушали. Помню, как мерзли руки, буквально коченели уже, струны пальцы режут".

Он добавил, что сейчас ему поступает много приглашений от бойцов. "Я стараюсь никому не отказывать. <…> Я приезжаю и смотрю, как ребята встречают, никогда не встречали плохо. Эмоции, слова поддержки. Я прекрасно понимаю, что могу немножко их порадовать, в эти полчаса или 40 минут могу их немножко разгрузить", - сказал Каспер.

При этом в соцсетях и на публике молодой музыкант из Белоруссии старается скрыть свое лицо. "Обычно отшучиваюсь, что еще не получил национальную премию на "Миротворце". Но я прекрасно понимаю, что там уже много наших ребят. Если кто-то думает, что это из соображений безопасности, то нет. На самом деле сегодня достаточно тяжело что-то скрыть, все можно найти. Цифровой след остается всегда, но я всегда хотел, чтобы люди в первую очередь оценивали творчество, песни, и не делали акцент на личности. Чтобы людям было близко то, о чем я пою", - отметил он.

Каспер - молодой музыкант, известный своими песнями про СВО.