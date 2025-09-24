По мнению писателя, должны появиться книги наподобие "Тимур и его команда"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аудитории не хватает современной детской и подростковой литературы, которая описывает реальную жизнь. Таким мнением в интервью ТАСС в рамках проекта "Книга в городе" поделилась писатель Татьяна Устинова.

"Должны появиться книги, которые, как "Тимур и его команда", объясняли бы: вы можете все сами - ногами, руками, головой, помогая другим. Это не про идеологию, а про сам подход. Авторы должны писать волшебно, но не про волшебство, а про реальную жизнь", - ответила Устинова на вопрос агентства о том, чего не хватает современной детской литературе.

Она также обратила внимание на то, что книга "Гарри Поттер" убеждает детей в том, что всего можно добиться при помощи волшебной палочки. "Можно быть добрым сыном, хорошим товарищем, смелым парнем, и у тебя все будет хорошо, если у тебя есть волшебная палочка. Но палочки нет. И вот в литературе не хватает именно этого понимания", - заключила писатель.

Устинова родилась в 1968 году. Литературный дебют писательницы состоялся на рубеже веков, когда был издан ее роман "Персональный ангел". Работа имела большой успех, и за ней последовала череда новых произведений, часть из которых была создана в соавторстве с телеведущим и писателем Павлом Астаховым. Устинова - лауреат премии в области цифровых и аудиокниг "Электронная буква", а также обладатель премии ТЭФИ за работу над сценарием к сериалу "Всегда говори "всегда".

ТАСС - генеральный информационный партнер проекта "Книга в городе".

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.