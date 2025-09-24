Заслуженный деятель искусств РФ имеет уникальный опыт, который гарантирует системный взгляд на кинопроцесс, рассказали в пресс-службе фестиваля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова возглавит жюри XXXVI Открытого международного фестиваля документального кино "Россия", который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября. Команда фестиваля в 2025 году включила в жюри исключительно профессиональных киноведов и кинокритиков для оценки общего вектора развития документалистики, сообщили ТАСС в пресс-службе "России".

"Впервые за всю историю этого старейшего в стране смотра документалистики, [в жюри] войдут исключительно профессиональные киноведы и кинокритики. Такой выбор - это осознанная позиция, <...> задача профессионального смотра - не просто вручить призы, а оценить общий вектор развития документалистики, определить ее болевые точки и перспективы. Современное состояние документального кино вызывает тревогу: авторы демонстрируют слабое владение профессиональным языком, игнорируя основы формы, ритма и создания атмосферы. <...> Алевтина Николаева-Чинарова (председатель) - доктор философских и кандидат экономических наук, профессор ВГИКа, директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров, заслуженный деятель искусств РФ, ее уникальный опыт гарантирует системный взгляд на кинопроцесс - от философии искусства до экономики и управления", - сказали в пресс-службе.

Также работы участников оценивать будут руководитель программы "Кино: критика и производство" в Московской высшей школе социально-экономических наук, программный директор фестивалей "Окно в Европу" и "Горький Fest" Андрей Апостолов, кандидат искусствоведения, ведущий историк и теоретик кино, исследователь киноархивов, автор реконструкций работ Дзиги Вертова Николай Изволов, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии УрФУ, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Кириллова, искусствовед, ассистент кафедры УрФУ и инженер-исследователь лаборатории художественных практик, победитель XI Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры Сахер Мухаммед Махмуд Аль-Тамими.

"Фестиваль "Россия" ставит перед жюри конкретную и жесткую задачу: дать объективную оценку современному документальному кино, которая прозвучит как вердикт для всей отрасли. Речь идет не о простом осуждении, а о поиске ответа на главный вопрос о том, что делать дальше, как вернуть документалистике утраченные позиции," - подчеркнули организаторы.

Отмечается, что в основу критериев отбора конкурсных работ фестиваля в этом году легли принципы раскрытия российских духовно-нравственных ценностей в документальных кинолентах.

Модератором ежедневных обсуждений фильмов с аудиторией выступит киновед и научный сотрудник ВГИКа Алексей Беззубиков. "Его богатый опыт публичных выступлений и модераций в рамках фестивалей "Сталкер", "Флаэртиана" и многочисленных киноклубов по всей России, позволит обеспечить глубокий, конструктивный диалог между создателями картин и зрителями", - пояснили организаторы.

О фестивале

Фестиваль "Россия" - это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.