Сейчас проще взять готовый сюжет и обработать его - это путь наименьшего сопротивления, указала писатель

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нехватка воображения служит причиной установившейся моды на экранизацию классики. Таким мнением в интервью ТАСС в рамках проекта "Книга в городе" поделилась писатель Татьяна Устинова.

"Скорее, от нехватки воображения. Интернет стал частью нашей жизни, и та функция мозга, которая отвечает за воображение, пошла на убыль", - ответила она на соответствующий вопрос корреспондента.

Собеседница агентства отметила, однако, что экранизация классики, по ее мнению, - явление временное. "Потом будет новый рост. Сейчас же проще взять готовый сюжет и обработать его - это путь наименьшего сопротивления", - сказала Устинова.

Устинова родилась в 1968 году. Литературный дебют писательницы состоялся на рубеже веков, когда был издан ее роман "Персональный ангел". Работа имела большой успех, и за ней последовала череда новых произведений, часть из которых была создана в соавторстве с телеведущим и писателем Павлом Астаховым. Устинова - лауреат премии в области цифровых и аудиокниг "Электронная буква", а также обладатель премии ТЭФИ за работу над сценарием к сериалу "Всегда говори "всегда".

