"Повелитель тьмы" Киану Ривз стал ангелом и сломал ногу на съемках. О комедии "Везунчики"

Звезда фильмов "Джон Уик", "Матрица" и "Константин: Повелитель тьмы" сыграл роль неудачливого ангела-хранителя в новой комедии "Везунчики". По иронии судьбы на съемках фильма со "счастливым" названием артист сломал коленную чашечку, но продолжал сниматься даже на костылях

Картина выйдет в зарубежный прокат 17 октября — по словам критиков, зрителей ждет "ошеломительный поток шуток". Показ в российских кинотеатрах не планируется, но нельзя исключать, что позже фильм появится на отечественных стриминговых платформах.​​​

О чем фильм

События комедии разворачиваются в наши дни. В центре истории — Габриэль, ангел-хранитель в исполнении Киану Ривза. Обычно он спасает людей от удушья или мешает им отправлять сообщения за рулем, чтобы те не попали в аварию, но мечтает о более значимой миссии. Его внимание привлекает Арджа, простой работяга, который перебивается случайными заработками и выполняет мелкие поручения богача Джеффа.

Стремясь доказать Ардже, что счастье не в деньгах, Габриэль меняет парня местами с его шефом Джеффом, владельцем роскошного особняка на Голливудских холмах. Однако план оборачивается провалом: проблемы Арджи решаются благодаря богатству, мужчина наслаждается своим новым положением и отказывается возвращаться к прежнему. Из-за этого недоразумения Габриэль лишается крыльев — теперь он вынужден жить среди людей и познавать все прелести земной жизни. При этом его соседом по комнате становится обедневший Джефф.

Кто работал над картиной

Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил комик Азиз Ансари, наиболее известный по роли Тома в сериале "Парки и зоны отдыха". Для него комедия стала режиссерским дебютом в полнометражном кино. Также Ансари сыграл в своем фильме одну из главных ролей — везунчика Арджу.

Джеффа играет двукратный номинант на "Золотой глобус" Сет Роген ("Зеленый шершень", "Немножко беременна", "Фабельманы"). Также в картине снимаются Сандра О ("Убивая Еву", "Анатомия страсти"), Стивен Маккинли Хендерсон ("Дюна", "Все страхи Бо") и другие.

Оператором выступил Адам Ньюпорт-Берра, ранее работавший на сериалах "Эйфория" и "Киностудия".

Звездный час Киану Ривза

Съемки фильма начались в январе 2024 года в Лос-Анджелесе. Через две недели после этого "ангел-хранитель" Киану Ривз не уберегся: артист споткнулся о коврик в своем актерском вагончике и сломал коленную чашечку. Режиссер Азиз Ансари отметил, что этот несчастный случай кажется еще более поразительным потому, что за всю свою физически тяжелую работу в боевиках — таких как "Джон Уик" и "Скорость" — "Киану ни разу не приходилось обращаться в больницу или что-то в этом роде".

Несмотря на травму, Ривз продолжил сниматься — по площадке он передвигался на костылях. Наиболее сложные сцены, включая танцевальные номера, тогда отложили до выздоровления актера. "Он на самом деле ангел. Для всех остальных ролей он притворялся человеком", — сказал Ансари о Киану Ривзе.

Чего ожидать от комедии

Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября 2025 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила рейтинг 86% "свежести" из 100%.

Многогранность и обаяние Киану Ривза критики называют одним из главных достоинств фильма. Многие вспоминают в рецензиях комедийный сериал "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989), который подарил популярность актеру в юности. "Ривз идеально подходит на роль Габриэля, ему каким-то образом удается казаться одновременно впечатляюще мудрым и очаровательно наивным. <...> Это совсем не похоже на его последнее появление в "Балерине" в начале этого года", — пишет Рэйчел Лабонте в обзоре для ScreenRant. Михаэль Рехтшаффен из The Hollywood Reporter тоже считает, что "Габриэль становится комедийным секретным оружием фильма".

Роберт Дэниелс в статье для Screen International называет комедию "удивительным подарком": "Везунчики" — это ошеломляющий поток шуток, подкрепленный огромной душевностью". Кроме того, обозреватели отмечают социальную актуальность фильма: комедия затрагивает острые вопросы современной экономики, растущее неравенство и трудности выживания в условиях капитализма.

Дарья Шаталова