МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Певица Елка примет участие в озвучивании нового полнометражного мультфильма "Фиксики и инопланетяне". Она подарит голос девочке-инопланетянке, сообщил ведущий режиссер картины Борис Чертков на питчинге анимационных национальных фильмов в Минкультуры РФ.

"Любопытную инопланетянку Юну сыграет певица Елка, а главного антагониста - телепродюсера Жанну Экрановну - озвучит актриса и юмористка Ольга Картункова", - рассказали создатели картины.

Производством занимается продюсерская компания и киностудия "Аэроплан". Производственный бюджет фильма составляет 380 млн рублей, при этом в Фонде кино дополнительно запрошено еще 100 млн рублей. Дистрибьютором выступит компания "Вольга". Релиз картины запланирован на 27 мая 2027 года".