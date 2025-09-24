В новом сезоне "Мастерская Петра Фоменко" покажет Чехова, Хемингуэя и Достоевского

Как сообщил художественный руководитель "Мастерской" Евгений Каменькович, театр также запланировал обширную гастрольную программу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" в новом 33-м сезоне представит спектакль по произведениям Чехова в постановке заслуженной артистки РФ Полины Агуреевой, а также премьеры "Село Степанчиково и его обитатели" в режиссуре Ивана Поповски и "Сирано де Бержерак", которую готовят Евгений Каменькович и Федор Малышев. Об этом сообщил художественный руководитель "Мастерской" Евгений Каменькович на сборе труппы, посвященной открытию нового сезона.

Гостями сбора труппы стали руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин и начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин.

"За этот небольшой срок вы стали одним из самых ярких театров города. То есть у нас есть театры, которые имеют столетнюю историю, но вы заслужили своей работой любовь зрителя. За прошлый год к вам пришло 150 тысяч зрителей. Это, считайте, небольшой город России. [За год в театре постановки показывали] более 600 раз. <...>, если учесть еще летний период, все равно получается, что вы даже показывали спектаклей больше, чем два в день", - сказал Фурсин на сборе труппы, которая проходила на Новой сцене "Мастерской Петра Фоменко".

Как рассказал худрук театра, в феврале 2026 года на Основной сцене Нового здания Агуреева выпустит спектакль по произведениям Чехова. Он не уточнил названия работы, но известно, что репетиции идут при участии камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Кроме того, осенью зрителей ждет премьера постановки "Старик и море" по классической повести Эрнеста Хемингуэя, ею занимается молодой режиссер, выпускник мастерской Юрия Бутусова Иван Шалаев. Еще одну премьеру театр представит уже в мае, она будет называться "Село Степанчиково и его обитатели" по повести Федора Достоевского, спектакль готовит режиссер Иван Поповски. В нем будут заняты разные поколения актеров "Мастерской". Летом 2026 года художественный руководитель театра Евгений Каменькович и режиссер Федор Малышев планируют совместную работу над материалом Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак".

По словам директора "Мастерской" Андрея Воробьева, в новом сезоне будет продолжаться выставочная деятельность театра. Так, в октябре в театре представят экспозицию "Театральный консилиум" из коллекции российского врача и коллекционера Марка Курцера. На выставке будут представлены в том числе театральные эскизы Натана Альтмана и Николая Сапунова, иллюстрации Ильи Глазунова, работы Анатолия Зверева, Ильи Кабакова, Валерия Кошлякова и Александра Лабаса.

Гастрольный план театра

По словам Каменьковича, "Мастерской" также запланирована обширная гастрольная программа. Так, 10 октября в Ярославле в рамках программы XXV Международного Волковского театрального фестиваля на сцене Дома актера имени Сергея Пускепалиса состоится показ спектакля "Маяковский. Послушайте". В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ в программе "Большие гастроли" постановка "Бесприданница" будет показана в октябре в Екатеринбурге и в Челябинске. В ноябре состоятся большие гастроли театра в Минске.