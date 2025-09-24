Приз зрительских симпатий имени Людмилы Касаткиной получили создатели фильма "Финист. Первый богатырь"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Гран-при XVIII международного кинофестиваля "Золотой Феникс" в Смоленске получила картина режиссера Романа Михайлова "Жар-птица". Об итогах торжественной церемонии закрытия кинофорума в своем Telegram-канале рассказал мэр Александр Новиков.

"Гран-при фестиваля получила картина "Жар-птица" режиссера Романа Михайлова, а приз дебют имени Юрия Гагарина достался фильму "Операция "Холодно" Данилы Иванова", - написал градоначальник, отметив, что эта и другие награды фестиваля носят имена великих смолян - Михаила Глинки, Александра Твардовского, Бориса Васильева, Анатолия Папанова, Юрия Никулина и других.

Сам Новиков вручил на сцене приз зрительских симпатий имени Людмилы Касаткиной, его получили создатели фильма "Финист. Первый богатырь". Мэр поблагодарил бессменного президента фестиваля Всеволода Шиловского и "всех, кто стал частью этого знакового события". "Участники "Золотого Феникса" несут важную миссию - через современное кино они расставляют нравственные ориентиры, говоря с зрителем на языке высокого искусства", - добавил он.

На сайте кинофорума отмечено, что в жюри фестиваля входили киновед и научный сотрудник ВГИК Алексей Беззубиков, актер и режиссер, заслуженный артист РФ Василий Мищенко, народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко, актриса театра и кино Елена Папанова, киновед Елена Ульянова.

В дни кинофестиваля в Смоленске прошли творческие вечера режиссера, сценариста и продюсера Егора Кончаловского, народного артиста РФ, депутата Госдумы, актера театра и кино, певца, музыканта Дмитрия Певцова и вечер памяти народной артистки СССР Людмилы Касаткиной, приуроченный к 100-летию со дня ее рождения. На площади "Звезды кино" перед кинотеатром "Современник" была открыта именная звезда в честь Дмитрия Певцова.