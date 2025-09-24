Гости вернисажа также смогли ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном, - "монтаж аттракционов"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект о личности советского режиссера, новатора и теоретика кино Сергея Эйзенштейна, приуроченный к 100-летию выхода на экраны его фильма "Броненосец "Потемкин", открылся в музейно-выставочном центре "Росизо", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция подготовлена совместно с Музеем кино и продлится до 25 января 2026 года.

"Великий Сергей Эйзенштейн - это человек, который не просто изменил или оказал влияние на кинематограф. Это буквально один из создателей киноискусства, а "Броненосец "Потемкин" - картина, которую смотрят, цитируют, изучают уже сто лет во всем мире. Наша выставка - это творческий путь Эйзенштейна, это ключ к пониманию природы его картин, контекста событий, влиявших на их создание", - сказал во время торжественного открытия выставки генеральный директор "Росизо" Иван Лыкошин.

Выставка демонстрирует многогранность личности Эйзенштейна. Впервые его театральные эскизы, выполненные в кубистической манере, встали рядом с оригиналами живописных работ Пабло Пикассо. Кроме того, знакомые публике образы из фильма "Иван Грозный" показаны рядом с серией офортов Франсиско Гойи. "Мы рады, что наши уникальные материалы из фондов - эскизы, раскадровки, документы - помогут раскрыть гений Эйзенштейна и показать, как его идеи продолжают жить в современной культуре. Эта выставка - диалог эпох, где наследие мастера встречается с современным прочтением его бесконечного творчества", - дополнила директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова.

Гости вернисажа также смогли ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном, - "монтаж аттракционов". "Выставка "Бесконечный человек", организованная "Росизо", - первая в России экспозиция, посвященная личности, жизни и творчеству Сергея Эйзенштейна, а не только его графике. Парадоксально, что концептуальные эйзенштейновские выставки были в Германии и Великобритании, в Японии, Польше и Бразилии, но не на родине. Свежий взгляд молодых кураторов ярко представляет публике образ великого режиссера и теоретика в канун 100-летия его шедевра - "Броненосца "Потемкин", - подчеркнул научный консультант выставки, киновед, историк кино, специалист по творчеству Эйзенштейна Наум Клейман.

Особое место на выставке занял документальный фильм, который исследует вклад Эйзенштейна в мировое кино на основе интервью с известными киноведами. Как отметил куратор проекта Александр Югай, команда не стремилась показать зрителям "всего Эйзенштейна". "Киноведы посвящают его творчеству целую жизнь. "Читать" Эйзенштейна можно бесконечно, и каждый раз будет казаться, что вы стоите лишь у кромки океана, а впереди таятся новые глубины. Поэтому эта выставка - лишь приглашение войти в мир великого мастера", - заключил он.