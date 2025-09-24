Важное место в концертных программах займут новые сочинения и редко звучащая музыка XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Музыка Дмитрия Шостаковича прозвучит на открытии 105-го сезона Санкт-Петербургской филармонии, носящей имя классика ХХ века. По традиции новый творческий год в этой старейшей концертной организации России откроется в день рождения знаменитого уроженца Петербурга.

"Этот год филармонии вообще следует назвать годом Шостаковича. Ключевая дата наступающего сезона - 2 декабря, когда исполнится 50 лет присвоения имени Шостаковича Ленинградской филармонии. И много событий будет посвящено этой дате", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский. Вслед за абонементом прошлого сезона "Легендарные ленинградские премьеры Шостаковича" слушателям предложен абонементный цикл "(Не)Знакомый Шостакович" из его музыки для театра и кино. Здесь, в частности, впервые будет исполнена полная версия музыки Шостаковича к постановке "Человеческая комедия" по Бальзаку. А в конце сезона будет отмечено 100-летие майской премьеры 1926 года Первой симфонии 19-летнего студента Шостаковича - произведения, с которого началась его мировая слава.

А первым сочинением Шостаковича на открытии сезона станет сюита на стихи Микеланджело Буонарроти, впервые прозвучавшая в Малом зале в присутствии автора в декабре 1974 года. Исполнителями выступят Заслуженный коллектив России академический филармонический оркестр под управлением главного дирижера Филармонии Николая Алексеева и певец Борис Пинхасович. В этом концерте прозвучат также симфоническая поэма "Франческа да Римини" Бориса Тищенко и фантазия для оркестра "Франческа да Римини" Петра Чайковского.

Академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя коллектива Димитриса Ботиниса откроет свой сезон 28 сентября. Прозвучат симфоническая медитация "Забытые приношения" Оливье Мессиана, сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского и Первый фортепианный концерт Мориса Равеля. Солистом выступит Николай Луганский.

В числе дат музыкальной истории, которые филармония также отметит в предстоящем сезоне, - 110-летие со дня рождения Георгия Свиридова и 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (абонемент "Моцарт +"). Важное место в концертных программах займут новые сочинения и редко звучащая музыка XX века.

Запланированы мировые премьеры произведений Анатолия Королева и Алексея Крашенинникова, авторский вечер Александра Чайковского, исполнение партитур Джона Кулиджа Адамса, Софии Губайдулиной, Анри Дютийе, Карла Амадеуса Хартмана, Эдгара Вареза. Филармония готовит свои фирменные фестивали - "Площадь искусств" и " Музыкальная коллекция".