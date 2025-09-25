Сыгравшая принцессу в фильме "Бременские музыканты" артистка считает, что теперь появится возможность более доступного международного сотрудничества в пределах страны

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Актриса Валентина Ляпина, сыгравшая принцессу в фильме "Бременские музыканты", убеждена, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" может стать "новым дыханием" для кинематографистов. Об этом она сказала ТАСС.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями академии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"С самого начала моего творческого пути у меня было огромное желание работать с представителями разных стран и культур, - отметила актриса. - Появление новой межгосударственной премии Евразийской киноакадемии «Бриллиантовая бабочка» может стать новым дыханием для российских профессионалов индустрии".

Валентина Ляпина считает, что теперь "появится возможность более доступного международного сотрудничества в пределах страны, а призовой фонд сможет вызвать высокий спрос и заинтересовать действительно перспективных и конкурентоспособных представителей искусства десятков стран, что предполагает очень высокий потенциал для развития российского кинематографа".

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, эквивалентную $1 млн, каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".