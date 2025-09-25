Спектакль "Лето одного года" сняли с репертуара по просьбе артистов

На протяжении 15 лет в нем играли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Лето одного года", в котором на протяжении 15 лет играли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, снят с репертуара БДТ имени Георгия Товстоногова по просьбе артистов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В четверг БДТ объявил о том, что эта знаковая постановка покидает репертуар. Это единственный спектакль, в котором Басилашвили и Фрейндлих вместе выходили на сцену театра в последние годы.

"Спектакль "Лето одного года" был снят с репертуара по просьбе артистов. Алиса Бруновна Фрейндлих и Олег Валерианович Басилашвили продолжают служить в БДТ, об их дальнейших работах в театре мы непременно сообщим", - сказали в пресс-службе.