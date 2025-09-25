Среди более чем 400 экспонатов особую ценность представляет уникальный комплекс новгородских берестяных грамот, написанных женщинами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Масштабный выставочный проект, охватывающий роль женщины от Древней Руси до конца империи, откроется 29 сентября в Новгородском музее-заповеднике. Экспозиция, включающая более 400 предметов, создана при участии Академии Глазунова и поддержке Минкультуры РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"Идея выставки заключается в создании многогранного образа женщины разных эпох через призму ее социального статуса, внешнего облика, образованности и положения в семье. Проект не претендует на исчерпывающее освещение тысячелетней истории, но фокусируется на двух смысловых доминантах - начале и конце самодержавного правления в России. Такой подход позволяет проследить трансформацию роли и восприятия женщины на ключевых этапах отечественной истории. Выставка станет уникальной возможностью оценить вклад женщин в культуру и общественную жизнь страны", - пояснили в музее.

Среди более чем 400 экспонатов особую ценность представляет уникальный комплекс новгородских берестяных грамот, написанных женщинами. Эти документы включают личную переписку, хозяйственные распоряжения и свидетельства прав женщин в области наследования, демонстрируя их высокий социальный статус в средневековом Новгороде. Археологические находки, такие как ювелирные украшения XI-XV веков и фресковые росписи из Георгиевского собора, дополнят картину повседневной жизни. Отдельный раздел будет посвящен памятникам, связанным с установлением погостов княгиней Ольгой в X веке.

Завершающий период империи будет представлен реликвиями, связанными с великой княгиней Ольгой Александровной. В экспозицию войдут предметы из семейного архива Никушкиных-Вербицких, недавно возвращенного из Франции, включая фотографии и акварели самой княгини. Еще одним ключевым комплексом станут экспонаты, повествующие о последнем визите императрицы Александры Федоровны с дочерьми в Новгород в декабре 1916 года. Этот раздел ярко иллюстрирует роль женщин императорской фамилии в общественной и благотворительной жизни страны накануне исторических потрясений.

Женский взгляд и тихая сила

По словам музейщиков, современные исследования все чаще обращаются к вопросам происхождения гендерных стереотипов и разделения социальных ролей. Гендерный подход доказал свою эффективность при изучении таких сфер, как семья, домашний труд, образование, религия и культура. Выставка наглядно демонстрирует существование специфических женских сетей влияния в различных областях жизни на протяжении веков. Эти неформальные каналы позволяли женщинам активно участвовать в формировании общественного мнения и оказывать существенное влияние на карьеры мужчин.

"Средневековые новгородские берестяные грамоты служат ярким свидетельством высокого культурного уровня женщин того времени. Вольные новгородки обладали значительной личной свободой и имели прочные имущественные права, что выделяло их на фоне европейских современниц. Исторические источники убедительно доказывают активное участие женщин в политической борьбе и экономической жизни уже в первые века русской истории. При этом сохранялось традиционное разделение социальных функций, где сферой женского влияния была организация жизни дома и семьи", - пояснили в музее.

В отдельные периоды русской истории женщины привилегированных классов активно вторгались в традиционно мужские сферы деятельности. Яркими примерами служат домонгольский период и время образования единого Русского государства, когда женщины проявляли выдающиеся дипломатические и управленческие таланты. Их деятельность в области просвещения и государственного управления оставила заметный след в отечественной истории. Выставка призвана восстановить историческую справедливость и показать реальный масштаб влияния женщин на судьбу страны.

Экспозиция будет открыта для посещения до 13 марта 2026 года в Новгородском музее-заповеднике.