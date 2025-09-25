Директор премии Марина Самусева отметила, что 60% заявок - это спектакли драматического театра

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Представители национальной театральной премии "Золотая маска" подвели итоги заявочной кампании 32-го сезона. На участие в проекте было подано 789 заявок, сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор "Золотой маски" Марина Самусева.

"Теперь о 32-м сезоне национальной театральной премии "Золотая маска". 31 июля текущего года завершилась заявочная кампания, и хотелось бы представить результаты. Всего к нам поступило 789 заявок из 83 регионов и восьми федеральных округов России", - сказала она.

Самусева добавила, что 60% заявок - спектакли драматического театра, 19% - спектакли музыкального театра, 13% - спектакли театра кукол. Еще восемь процентов составили заявки в новой конкурсной номинации - спектакли для детей. "Так как "Золотая маска" - это флагманский проект Союза театральных деятелей (СТД) России, а союз совсем скоро, в следующем году, отметит свое 150-летие, мы очень плотно работаем с региональными отделениями Союза театральных деятелей", - продолжила она.

Так, по словам директора "Золотой маски", 92% региональных отделений СТД посодействовали местным театрам и помогли сформировать заявки на участие в 32-м сезоне премии и фестиваля. Всего среди заявителей 454 театра, в том числе 78 культурных учреждений из Москвы, 44 - из Санкт-Петербурга, а также 332 театра из других регионов России.

"Если сравнивать эти числа с показателями 31-го сезона, будет заметна очень хорошая динамика: количество заявок увеличилась в среднем на 7,5%. Не менее важно сказать о репертуаре: о литературной основе, которую выбирали театры в прошлом сезоне. Самый популярный автор среди всех заявленных постановок - это Александр Пушкин", - отметила Самсуева.

Говоря о наиболее популярных темах постановок 32-го сезона, директор выделила спектакли по классическим текстам, музыкальные произведения мирового наследия, постановки, посвященные 80-летию Великой Победы, а также произведения современных авторов, в том числе авторов - участников специальной военной операции.

О "Золотой Маске"

"Золотая Маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу фестиваля дополняют внеконкурсные проекты.

Победители получают приз - маску в квадратной раме, выполненную по эскизу сценографа народного художника РФ Олега Шейнциса. За основу художник взял маску венецианского карнавала, добавив к ней элемент российской государственной символики - двуглавого орла.

ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.