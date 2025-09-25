В Кремле объяснили успех мультфильма "Маша и медведь" в мире

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что "девочка в косыночке и в длинном платье соответствовала" культурным кодам мусульманских стран

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мультфильм "Маша и медведь" стал конкурентоспособным на рынке мусульманских стран, поскольку образ главной героини соответствует культурному коду местного населения. Об этом заявил на Российской креативной неделе начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что в условиях демонтажа традиционных ценностей на Западе интеграция российских ценностей в культурные продукты приводит к тому, что они становятся конкурентоспособными на рынке стран Глобального Юга.

"Мультсериал "Маша и Медведь" стал очень конкурентоспособным на рынке арабских стран, мусульманских стран. Почему? Потому что девочка в косыночке и в длинном платье соответствовала их культурным кодам. Не русалочка с декольте, а девочка в косыночке и в длинном платье. И это были многомиллиардные продажи. Не столько даже прав на трансляцию, хотя это тоже, сколько на лицензии производства игрушек и прочего мерча, который связан с хитовыми сериалами", - сказал Новиков.

Начальник управления президента РФ рассказал, что 10 лет назад многие представители креативных индустрий из РФ пытались копировать западную индустрию. "И, соответственно, попадали вот в эту воронку конкуренции с Голливудом, большими западными брендами и в общем так, честно говоря, без особого успеха, единицы творческих продуктов становились конкурентоспособными и часто случайно", - подчеркнул он.

Форум-фестиваль "Российская креативная неделя" проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре "Россия". ТАСС - генеральный информационный партнер.