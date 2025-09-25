Выставку "Подвиг возрождения" в Петергофе продлили до 1 марта 2026 года

Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" объявил о продлении работы иммерсивного историко-просветительского проекта "Подвиг возрождения", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, до 1 марта 2026 года.

"Проект "Подвиг возрождения", который открылся 24 июня 2025 года, продлевается до 1 марта 2026 года, - говорится в сообщении музея-заповедника. - За лето проект посетили жители Санкт-Петербурга и гости со всей страны".

С наступлением нового учебного года было принято решение о продлении проекта, чтобы, в первую очередь, его смогли посетить школьники и студенты, отметили в музее. Также проект будет работать в новогодние каникулы.

Иммерсивный спектакль

К продлению проекта Петергоф совместно с театром "НИТИ" подготовил иммерсивный спектакль "Подвиг возрождения" - об обычных людях, которые ценой своей жизни сохраняли культурный код своего народа. Постановка сочетает в себе элементы объектного и пластического театра. "На глазах зрителя пять скульптур Большого петергофского дворца оживут и станут главными проводниками спектакля. Они пройдут путь от беспечного мира до всех ужасов войны. И возродятся вновь вместе с воспоминаниями сотрудников дворца", - рассказали в музее-заповеднике.

Показы спектаклей будут проходить в камерной обстановке - для групп 15 человек. Первые из них состоятся в воскресенье, 5 октября, в 14:00 и 16:00. Повторные - 2 ноября в 14:00 и 16:00.

О проекте

Проект "Подвиг возрождения" открылся для публики 24 июня. Впервые залы Большого петергофского дворца стали масштабными декорациями, на фоне которых разворачивается пронзительная история. Проект соединяет декорационные приемы театра и кинематографа с музейным показом более 400 подлинных музейных предметов. Воспоминания хранителей и участников восстановления Петергофа звучат голосами известных актеров и деятелей отечественной культуры - Николая Бурова, Александра Малича, Михаила Морозова и Карины Разумовской.

Проект подготовили музей-заповедник "Петергоф" совместно с историко-художественной творческой мастерской "Невский баталист". ТАСС - генеральный информационный партнер.

Музей-заповедник "Петергоф" традиционно входит в число лидеров среди федеральных музеев России по посещаемости. В 2024 году он принял свыше 5 млн человек.