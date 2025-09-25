БДТ: Фрейндлих и Басилашвили работают над новыми проектами

Театр объявил о завершении показа спектакля "Лето одного года" 25 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили чувствуют себя хорошо и работают над новыми проектами. Об этом говорится в сообщении БДТ им. Г. А. Товстоногова, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".

25 сентября БДТ объявил о завершении показа спектакля "Лето одного года" с участием Фрейндлих и Басилашвили, который шел на его сцене 15 лет. В театре пояснили, что такое решение было принято самими артистами. "Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь, и настало время с ним попрощаться", - отметили в БДТ.

"Артисты чувствуют себя хорошо и работают над новыми проектами, чтобы еще не раз выйти на сцену БДТ. Раскрывать детали мы пока не будем, но верим, что скоро вас ждут новые встречи с любимыми актерами", - сказано в сообщении.

Театр от их имени поблагодарил зрителей за теплые слова и внимание. "Мы с любовью вспоминаем спектакль "Лето одного года" - он был важной частью нашей театральной жизни. Благодарим всех, кто участвовал в его создании, и всех, кто приходил в театр, чтобы разделить эти мгновения", - добавили в БДТ.

Постановка Андрея Прикотенко пользовалась огромным зрительским успехом. Это единственный спектакль, в котором Басилашвили и Фрейндлих вместе выходили на сцену театра в последние годы.