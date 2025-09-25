На старте работы компания представит более 15 проектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Основатели кинопрокатной компании "Атмосфера кино" Вадим Иванов и Николай Борунков запустили новую компанию "О!Кино". Она сосредоточится на реализации телевизионных и цифровых прав, а также продвижении российских фильмов на зарубежных рынках, сообщили в пресс-службе компании.

Директором по продажам назначена Наталия Мышкина, ранее занимавшая руководящие позиции в RWV Film, Amediateka и "Планета информ телеконтент". "Профессиональный продавец сможет продать практически любой контент. Но счастливым его сделает тот, который нравится ему самому. Именно поэтому я счастлива стать частью команды "О!Кино" и верю, что наш каталог имеет невероятный зрительский потенциал и будет широко востребован на медиарынке", - сказала она.

На старте работы "О!Кино" представит более 15 проектов. Среди них фильмы кинокомпании братьев Андреасян, картины компании Legio Felix, а также проекты киностудии SoFilm. Как отметили в пресс-службе, расширение каталога и сотрудничество с российскими и зарубежными студиями будет расширяться. На международных рынках первыми будут представлены права на фильмы "Авиатор" и "Литвяк".

По словам создателей, партнерам необходим сервис, который предложит комплексные решения по релизу фильмов не только в кинотеатрах, но и на телевидении, онлайн-платформах и международных рынках. "Создание "О!Кино" - логичный шаг в развитии нашей команды", - заключили создатели.