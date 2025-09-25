Международный фестиваль молодежных фильмов "Высоко" открылся в зале "Горький холл"

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на фестивале "Высоко" представят игровые и анимационные картины, документальные и экспериментальные ленты разных жанров и на разных языках

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия II Московского международного кинофестиваля молодежных фильмов "Высоко" прошла в обновленном многофункциональном зале "Горький холл", передает корреспондент ТАСС. Реконструкция зала была завершена в год 110-летия Киностудии Горького.

"Отечественным кинематографом накоплены богатые традиции создания детских и юношеских фильмов, на которых выросло несколько поколений зрителей. На протяжении десятилетий флагманом производства картин для самой взыскательной аудитории была Киностудия Горького. Сегодня легендарная компания переживает второе рождение и реализует крупные проекты по поддержке и продвижению молодежного кино", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем обращении, которое зачитали на открытии.

Собянин отметил, что на фестивале "Высоко" представят игровые и анимационные картины, документальные и экспериментальные ленты разных жанров и на разных языках. "Самое главное - это произведения о молодежи и для молодежи, которая в ходе кинопоказов сможет по достоинству оценить представленные работы. Убежден, что международный кинофестиваль станет большим событием в культурной жизни Москвы", - подчеркнул он.

Фестиваль открыла генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева. Она напомнила, что еще несколько лет назад здание киностудии находилось в аварийном состоянии, но благодаря поддержке правительства Москвы и Министерства культуры РФ удалось вернуть его к жизни. "[Этот зал] был в ужасном состоянии. Надеяться на то, что его можно будет превратить в такое суперсовременное пространство, где мы с вами сможем собираться, смотреть хорошее кино, обсуждать его, проводить мастер-классы, лекции и любые мероприятия, было тогда еще, четыре года назад, вообще невозможно", - сказала Слащева.

С приветственными словами к публике обратились члены жюри фестиваля - российский режиссер Александр Котт, актриса Дарья Екамасова, режиссер из Сербии Горан Радованович, а также программный директор фестиваля, доцент ВГИКа, Мария Безенкова. "Мы вряд ли будем судить, потому что это не про соревнования, а про праздник, про возможность увидеть новые фильмы, некое эмоциональное приключение. Я думаю, что и я, и мои коллеги испытают эти прекрасные чувства. Мы не будем сражаться, у нас не будет баттлов по поводу определения [победителей]. Я думаю, что мы счастливые люди, потому что мы посмотрели пока что только 8 фильмов, у нас все впереди", - сказал со сцены Котт.

Вечер завершился показом фильма "Огниво против Волшебной Скважины", который представили режиссер Анджей Петрас и продюсер Анастасия Разлогова. Картина снята по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена и сочетает в себе кукольную анимацию и игру реальных актеров.

О фестивале

II Московский международный фестиваль молодежных фильмов "Высоко" проходит в столице с 25 по 28 сентября. Главная тема фестиваля в этом году - возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества. Зрителям покажут две конкурсные и четыре внеконкурсные программы, в которые вошли игровое, документальное и научно-популярное кино, анимация, а также экспериментальные и учебные проекты из разных стран мира.

Показы пройдут на нескольких площадках столицы, в их числе кинотеатр "Пионер" и кинотеатры сети "Москино". Также в рамках фестиваля будет организована серия мастер-классов от ведущих специалистов медиаиндустрии, практические занятия для начинающих кинематографистов и творческие встречи.

