По словам заведующей филиалом Брянского областного художественного музейно-выставочного центра "Музей братьев Ткачевых" Ольги Зотиной, выставка будет интересна как простым зрителям, так и людям, имеющим отношение к искусству

БРЯНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Одну из крупнейших работ Народных художников СССР Сергея и Алексея Ткачевых, а также ряд эскизов и этюдов представили на выставке "За землю, за волю: как рождается картина" в Брянске. Экспозиция начала работу в филиале Брянского областного художественного музейно-выставочного центра "Музей братьев Ткачевых", сообщила ТАСС заведующая филиалом Ольга Зотина.

"Сегодня мы открыли выставку, она называется "За землю, за волю: как рождается картина". На этой выставке присутствует большая картина "За землю, за волю" - масштабное полотно, с которым художники работали несколько лет, и этюдный эскизный материал, который позволяет отследить, каким образом развивалась мысль художников, то есть как писались этюды, эскизы, как шел поиск композиции, как шла работа над цветом. Это мы все представляем", - сказала собеседница агентства, добавив, что всего в экспозиции показано порядка 20 работ.

По словам Зотиной, выставка будет интересна как простым зрителям, так и людям, имеющим отношение к искусству. "Например, [будет интересно] тем же студентам художественного училища или школ искусств, художественных отделений, и обычному человеку посмотреть, каким образом эта картина рождается. Потому что, как правило, посетители музея, видя готовое полотно, не всегда понимают, какая работа за этим стоит. Соответственно, мы такую тайну приоткрываем", - отметила заведующая филиалом.

Как сообщили в пресс-службе музея, полотно "За землю, за волю" является одной из крупнейших работ художников над темой истории нашей страны в начале ХХ века. Живописцы долгое время трудились над картиной, ее композиционной целостностью, было создано множество набросков, этюдов и эскизов. "В картине несколько персонажей, которые связаны между собой силой духа, романтикой революционных событий, фигуры даны крупным планом и занимают значительное место. Каждый образ интересен по-своему: в центре боец с красным бантом на груди, его юное лицо с устремленным на зрителя взглядом выражает твердость воли, а солдат, крепко держащий Красное знамя - отражает важность и значимость события", - сказали в пресс-службе.

Сергей и Алексей Ткачевы в 1968 году за картину "За землю, за волю" были удостоены Государственной премии РСФСР им. Репина. Выставка произведений А. П. Ткачева и С. П. Ткачева "За землю, за волю. Как рождается картина" - один из разделов масштабного межрегионального выставочного проекта "Братья Ткачевы. В русле великих традиций", посвященного 100-летию со дня рождения А. П. Ткачева, Народного художника СССР, академика Российской академии художеств. Она будет работать до 18 октября 2025 года.