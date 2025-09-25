Наталия Орейро посетит Россию в ноябре

В России она представит фильм "Письмо Деду Морозу"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, ставшая гражданкой РФ, приедет в Россию в ноябре, чтобы представить новую картину киностудии имени М. Горького "Письмо Деду Морозу". Об этом сообщила журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Все очень ждем звезду латиноамериканского мирового кино Наталию Орейро, которая исполняет одну из главных ролей в картине "Письмо Деду Морозу". 24-25 ноября Орейро приедет [в Россию], чтобы открыть официальную премьеру этого фильма", - сказала Слащева.

По ее словам, лента выйдет в широкий прокат 27 ноября. "Уже 27 ноября мы все увидим нашу долгожданную премьеру предновогоднего фильма "Письмо Деду Морозу" - о том, как заветные детские желания могут неожиданно исполняться у человека во взрослом возрасте и как это влияет на его жизнь", - заключила она.

О фильме

Сюжет фильма построен вокруг истории юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты, фантазии и страхи внезапно оживают. Это происходит после того, как его сын обнаруживает письма отца к Деду Морозу и отправляет их в новогодний почтовый ящик.

В картине Кирилла Кузина также заняты Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Константин Каримов, Дима Билан, Анатолий Цой и другие. Героиня Орейро - воплощенная мечта маленького Пети, который хотел жениться на звезде "Дикого ангела".

Съемки проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Подмосковье, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии. Для проекта использовали рекордное для российского кино количество современных технологий и съемочной техники. Художником-постановщиком выступил Артем Кузьмин, оператором - Павел Белявский. Фильм создается продюсерским центром киностудии имени М. Горького совместно с компанией "Майвэйстудия" при поддержке Фонда кино.