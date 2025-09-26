Зрители увидят не просто читки, но полнометражные режиссерские эскизы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ежегодная лаборатория Российского академического молодежного театра (РАМТ) по поиску нового репертуара для детей и молодежи начинает работу, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В этом сезоне театром отобраны восемь романов современных российских и зарубежных авторов для аудитории от 10 до 20 лет, инсценировки к которым в течение полугода писали начинающие драматурги курса Елены Исаевой в ГИТИСе. Зрители увидят не просто читки, но полнометражные режиссерские эскизы, которые представят Антон Маликов, Иван Орлов, Максим Меламедов, Арсений Мещеряков, Михаил Плутахин, Лев Северухин, Алексей Мартынов и Филипп Шкаев", - говорится в сообщении.

В качестве литературной основы участникам лаборатории было предложено поработать с произведениями Виктории Ледерман, Евгения Рудашевского, Марии Ботевой, а также с текстами зарубежных авторов.

"Важным критерием в отборе произведений для лаборатории был потенциал прозы стать спектаклем на большой сцене и охватить максимально широкую аудиторию молодого зрителя - от 10 до 20 лет", - акцентируют в РАМТе.

Программа показов

Первыми - показы состоятся уже 26 сентября вечером - будут представлены эскизы "Горит камыш" Евгения Рудашевского (реж. Филипп Шкаев) и "Вальхен" Ольги Громовой (реж. Антон Маликов). 17 октября покажут эскизы "Календарь Майя" Виктории Ледерман (реж. Арсений Мещеряков) и "Инсу-пу: остров потерянных детей" Миры Лобе (реж. Алексей Мартынов).

24 октября зритель сможет увидеть эскизы "Вся синева неба" Мелиссы да Коста (реж. Максим Меламедов) и "Новое черное пальто" Марии Ботевой (реж. Михаил Плутахин), 28 ноября - "Там, где цветет полынь" Ольги Птицевой (реж. Иван Орлов), а также "Королевишны #3 колбаски" Клементины Бове (реж. Лев Северухин).

"Показу каждого эскиза будет уделено отдельное внимание, потому программа лаборатории рассчитана на три месяца. По традиции каждый эскиз будет сопровождать обсуждение с авторами, переводчиками, режиссером, драматургом и зрителями. Детали программы и регистрация - на официальном сайте и в социальных сетях РАМТа", - заключили в пресс-службе.

Проект реализуется в рамках программы поддержки ТЮЗов.