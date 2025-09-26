Также в планах есть "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и "Война и мир" Льва Толстого, указала директор ЦАТРА Милена Авимская

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Репертуар Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) может пополниться новыми спектаклями по произведениям Михаила Шолохова ("Тихий Дон"), Льва Толстого ("Война и мир") и Уильяма Шекспира ("Ромео и Джульетта"). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"У нас есть планы на грандиозные произведения. Такие, как "Тихий Дон", "Ромео и Джульетта", "Война и мир". Мы говорим об этом задолго, потому что планируем сезон не только на завтра, но и на послезавтра. Мы хотим жить не просто в планах: важно то, что мы произносим, исполнять", - приводят в пресс-службе слова директора ЦАТРА Милены Авимской, подчеркивая, что речь идет не о грядущем сезоне, а о долгосрочной перспективе.

Кроме того, коллектив Театра Армии приступил к работе над программой празднования своего 100-летнего юбилея - его отметят в 2030 году. Так, к постановке на Большой сцене запланирован спектакль о русском полководце Александре Суворове. Детали проекта на сегодняшний день не раскрываются.

"Напомню, что наш театр находится на Суворовской площади, перед нашим театром стоит памятник Александру Суворову", - добавляет Авимская.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в грядущем сезоне Театр Армии выпустит семь премьер.