ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Фестиваль духовой музыки "Тихоокеанские марши", который проходит с 23 по 28 сентября в Приморском крае, планируют сделать традиционным и придать ему международный статус. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сообщил директор компании "Креативные индустрии Дальнего Востока" Михаил Полусмак.

"Я хочу проанонсировать, что есть в планах у нас сделать этот фестиваль международным, проводить его 3 сентября [в день окончания Второй мировой войны], и это будет целая фестивальная неделя. Мы обязательно расширим географию. <…> Мы сейчас с нашими коллегами, дипломатическим корпусом дружественных правительств, ведем переговоры о придании этому фестивалю статуса международного. И будем ждать в гости наших китайских коллег, северокорейских друзей из Пхеньяна. Вы знаете, там прекрасные военные оркестры", - сказал Полусмак.

В этом году проходит первый фестиваль "Тихоокеанские марши", он собрал более 300 музыкантов из девяти оркестров. Концерты уже состоялись в приморских городах Артем, Уссурийск и Находка. Главным событием станет плац-концерт на центральной площади Владивостока 27 сентября.

"В первую очередь, в репертуаре оркестра будет музыка, связанная с тематикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И под руководством главного военного дирижера мы исполним попурри из популярных песен о войне. <...> Мы завтра обязательно всем сводным оркестром исполним государственный гимн Российской Федерации. <...> Будет музыка, которую написали советские композиторы, рок-музыка. Военным оркестрам подвластны совершенно любые жанры и направления", - отметил начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны России Сергей Дурыгин.

Фестиваль духовой музыки "Тихоокеанские марши" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.