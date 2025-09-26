Багаж Джейсона Деруло пропал при перелете в Москву

Его доставят артисту в ближайшее время, сообщила ТАСС представитель организаторов - концертного агентства Say Agency Жанна Гарбер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Утерянный багаж американского певца Джейсона Деруло, который приехал в Москву для проведения сольного концерта, должен быть доставлен артисту в ближайшее время. Деруло добирался до российской столицы 30 часов, сообщила ТАСС представитель организаторов - концертного агентства SAY Agency Жанна Гарбер.

"Да, это правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли багаж артиста был утерян при перелете в Москву. Гарбер отметила, что запланированный на 26 сентября концерт в столице состоится. "Багаж должны доставить артисту в ближайшее время", - заключила она, отметив, что Деруло с командой добирался до Москвы 30 часов.

Как ранее сообщила ТАСС генеральный директор компании-организатора концерта артиста в РФ SAY Agency Анна Субчева, Деруло даст концерты в Москве и Петербурге 26 и 28 сентября.

За свою карьеру артист продал более 250 млн синглов по всему миру и получил 14 платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard, а также был продан в количестве 5 млн копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более 1 млрд просмотров на платформе YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 млрд раз.