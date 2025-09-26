В Москве открыли мемориальную доску художнику Виктору Чижикову

На не изображен барельефный портрет Чижикова, рядом с которым расположился знаменитый Олимпийский мишка, улетающий с воздушными шарами, как это произошло в незабываемые минуты прощания с Московской Олимпиадой 1980 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска народному художнику России Виктору Чижикову открылась в день его рождения на фасаде дома 28 по Малой Грузинской улице в Москве, передает корреспондент ТАСС. В этом доме иллюстратор прожил 45 лет (с 1975 по 2020 год).

"Бывает так, что мастер остается в народной памяти всего-навсего одним образом. Когда говорят об Олимпийском мишке, который улетел в последний день Олимпиады, его помнят все. Все знают, что символом Олимпиады стал голос Льва Лещенко и замечательный образ Мишки, созданный Виктором Чижиковым", - сказал во время торжественного открытия специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

На мемориальной доске, выполненной народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым, изображен барельефный портрет Чижикова, рядом с которым расположился знаменитый Олимпийский мишка, улетающий с воздушными шарами, как это произошло в незабываемые минуты прощания с Московской Олимпиадой 1980 года.

"Сегодня впервые, быть может, за последние десятилетия установлена доска не артисту, не ученому, а книжному иллюстратору. Это большая победа русского мироощущения, потому что мы все-таки страна читающая, а Виктор Александрович помогал нам постигать премудрость литературных текстов своими замечательными образами", - заключил Швыдкой.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов Чижиков занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Он одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ханса Кристиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит".