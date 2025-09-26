Режиссер Учитель призвал кинематографистов РФ переходить от количества к качеству

Как отметил режиссер, качество часто хромает

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Российские кинематографисты на пути импортозамещения уже прошли этап наращивания количества фильмов, настало время делать упор на повышении их качества, такое мнение высказал ТАСС режиссер Илья Учитель. 26 сентября он выступил в историческом парке "Россия - моя история" в Твери в качестве спикера просветительского марафона "Знание.Первые".

"Качество всегда, мне кажется, хромает, когда большое количество. Но, я думаю, этот первый период замещения мы уже прошли, и сейчас, конечно, будет все тянуться в сторону качества, а не количества. Потому что количество мы все равно вряд ли сможем побить, а качество - должны", - сказал режиссер.

По его словам, народные сказки оказали большое влияние на российский кинематограф, став основой для многих успешных фильмов, которые привлекают широкую аудиторию. "Мы открыли заново русские сказки, там действительно очень большой пласт, который еще не изведан. Он визуально очень богатый, и зрителям это, кажется, нравится, поэтому пока мы будем на нем", - сказал собеседник агентства.

Однако, по словам режиссера, российский кинематограф должен развиваться в разных жанрах. "Когда мы исчерпаем [сказки], придется придумывать что-то самостоятельное. И мы к этому приближаемся. Хочется, чтобы было больше разножанровости, потому что, конечно, на одних сказках мы далеко не уедем", - добавил Учитель.

"Марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России и организован обществом "Знание" при поддержке ГК "Росатом". Он проходит 26 - 28 сентября и охватывает более 25 тыс. молодых людей из всех регионов России, а также из других стран. Участники узнают об открытиях, технологиях и инновациях в атомной отрасли, о значении мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер.

Илья Учитель известен по таким проектам, как "Стрельцов", "Летучий корабль", "Батя 2. Дед".