"Союзмультфильм" подал в суд из-за авторских прав на изображение Крокодила Гены

Заседания пройдут 2 и 9 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" подала в суд иск к двум физическим лицам из-за нарушения авторских прав на изображение Крокодила Гены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Киностудия "Союзмультфильм" взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение Крокодила Гены. Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С. Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М. Р. назначено в Савеловском районном суде на 9 октября 2025 года", - сказали в пресс-службе.

Это не первый случай, когда мультипликационная студия судится из-за авторских прав на персонажей своих мультфильмов.

Арбитражный суд Республики Татарстан зарегистрировал 20 марта 2025 года исковое заявление трех юридических лиц: АО "Киностудия "Союзмультфильм" (Москва), ООО "Союзмультфильм" (Москва) и АО "Киностудия "Союзмультфильм" (Нижний Новгород) - к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Казанская городская филармония". Истцы требовали взыскать с ответчика 200 тыс. руб. Поводом послужили нарушения авторских прав на изображения Чебурашки и Крокодила Гены. Процесс завершился примирением сторон.