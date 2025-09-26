По словам председателя Ассоциации современной музыки Рауфа Фархадова, в столицу приедут композиторы из Белоруссии, Монголии и Италии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. 45-й Международный фестиваль современной музыки "Московская осень", в котором будут представлены музыкальные произведения современных композиторов, стартует в Москве. Об этом сообщил председатель правления Союза московских композиторов, художественный руководитель фестиваля Сергей Жуков на пресс-конференции в ТАСС.

"Наконец фестиваль "Московская осень" начнется 30 сентября. Каждая программа фестиваля имеет свою идею и концепцию, это не просто набор сочинений. Мы стараемся, чтобы концерты представляли собой цельные художественные высказывания, а не случайные подборки произведений. Молодые композиторы представят свои произведения, более 10 премьер мы ожидаем", - сказал он.

По словам Жукова, организаторы изучают произведения, а затем объединяют их в концерты. Он подчеркнул, что программы формируются по принципу концептуальности. "Так появляются концерты под названиями "Импульсы", "Триггер", "Ностальгическое путешествие". Эти названия отражают внутреннюю логику программы. Произведения каким-то образом соединяются между собой и превращаются в целостную художественную ткань. Для слушателя это возможность увидеть современную музыку с новой стороны", - отметил председатель правления Союза московских композиторов.

Председатель Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов отметил, что фестиваль вновь получил международный статус. По его словам, в Москву приедут композиторы из Белоруссии, Монголии и Италии. "Московская осень" - фестиваль постмодернистской закваски, объединяющий все и вся. Он нашел форму для хаоса, который царит в музыке XXI века, и сумел превратить его в систему. Это уникальная возможность услышать и отечественных авторов, и зарубежных, и понять, куда движется музыкальное искусство сегодня", - сказал Фархадов.

Фестиваль "Московская осень" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов России.