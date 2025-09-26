Фонд кино продлил прием заявок на поддержку создания национальных фильмов

Кроме того, до 23:59:59 (мск) 29 сентября все организации кинематографии могут подать заявки на поддержку на условиях полной возвратности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"В соответствии с приказами Фонда кино от 25 сентября 2025 года № 88 и № 89 продлен срок приема заявок на отборы в целях оказания поддержки производства национальных фильмов", - говорится в сообщении.

Организации в сфере кинематографии, не занимающие ведущие позиции в производстве фильмов, могут подать заявки на получение безвозвратной субсидии до 23:59:59 (мск) 29 сентября включительно.

Кроме того, до 23:59:59 (мск) 29 сентября все организации кинематографии, включая как лидеров, так и компании, не являющиеся таковыми, могут подать заявки на поддержку на условиях полной возвратности.

Документы для подачи заявок необходимо предоставить в Фонд кино в электронном формате через онлайн-платформу. Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.