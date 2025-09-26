На кинофестиваль в ДНР приехали продюсеры и режиссеры из четырех городов

В финал вошла 21 картина

ШАХТЕРСК /ДНР/, 27 сентября. /ТАСС/. Первый Донецкий международный кинофестиваль открылся в Шахтерске ДНР. После торжественной церемонии прошел рок-концерт, передает корреспондент ТАСС.

"К нам приехали гости из разных городов России: это авторы фильмов, продюсеры из Москвы, Улан-Удэ, из Санкт-Петербурга, из Хабаровска. Приехали наши гости, наши друзья, которые поддерживают киностудию, среди них те, благодаря которым состоялся этот кинофестиваль", - сказала ТАСС организатор кинофеста, директор киностудии "Донфильм" Екатерина Лашина.

По ее словам, оргкомитет принял 879 заявок из 108 городов 12 стран мира, отобраны к участию 493 картины. В шорт-лист вошли 84 работы, в финал - 21. Поступили любительские, студенческие работы и фильмы более маститых авторов. Московский продюсер Влад Донской привез полнометражный фильм "Самый долгий день" режиссера Виса Виталиса. Создатели выступают за популяризацию смыслового кино, на котором делает акцент фестиваль.

"Мы хотим продвигать именно смысловое кино, где основной упор идет не на зрелищность, не на спецэффекты, быструю смену картинки, а на смысл, содержание, диалоги. Как правило, неспешное повествование оставляет зрителю возможность подумать и во время фильма и после насладиться послевкусием, а не просто такую обычную "жвачку" посмотреть, которую ты потом забываешь. Смысловое кино - это то, которое можно и нужно пересматривать неоднократно", - сказал ТАСС Донской.

Режиссер Вячеслав Бутуханов из Улан-Удэ представит фильм "Мой друг нерпа". "Это такая история о том, как ребенок переживает расставание родителей и обращается к силам природы, находя там помощь, в том числе для того, чтобы решить проблемы внутри семьи. История дружбы маленького мальчика и байкальского тюленя - нерпы", - сказал режиссер, отметив, что сейчас у фильма фестивальный период перед выходом в прокат.

Донецкий кинофестиваль заинтересовал Бутуханова тем, что проводится впервые, а также возможностью перенять опыт коллег. "Сегодня я так вкратце посмотрел [киностудию]. Очень впечатляет, что за такой короткий период так все организовали", - заключил собеседник агентства.

Киностудия "Донфильм"

Мероприятие прошло на "Донфильме". Это небольшое здание со съемочным павильоном и декорированной комнатой. "Пока у нас ограниченное количество локаций на территории самой киностудии, но мы знаем хорошо свой регион, мы отлично знаем те возможности, которые может предоставить наш регион, - у нас очень богатые природные локации, у нас очень богатые людские ресурсы, талантов очень много. Мы хотим показать таланты Донбасса и реализовать это все в сотрудничестве", - сказала Лашина.

Студия основана в 2016 году режиссером Дмитрием Зодчим в одном из заброшенных зданий. Энтузиасты провели субботники и начали обустраивать помещения своими силами. Сейчас к проекту подключились не только местные благотворители, но и предприниматели из Москвы, Воронежа, Саратова и других городов. По словам директора киностудии, поддержкой кинофестиваля заинтересовался крупный спонсор, с которым ведутся переговоры.