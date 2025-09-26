На более 150 площадках столицы стартует акция "Московские истории"

Гостей ждет свыше 500 экскурсий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Традиционная культурно-познавательная акция "Московские истории", гостей которой ждет свыше 500 экскурсий, открывается в столице в субботу.

"Акция приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Для жителей и гостей столицы подготовили больше 500 экскурсий, посвященных истории, архитектуре, гастрономии, искусству, технологиям и другим темам", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

К акции присоединятся свыше 150 городских площадок, среди которых музей-заповедник "Царицыно", дом культуры "ГЭС-2", Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Останкинская телебашня. Например, гости Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино посетят уникальные фонды и узнают, как старинная автоматизация уживается с современными технологиями. А в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ гид расскажет об истории отечественной космической отрасли.

Будут организованы пешеходные прогулки по городу, так, в ходе экскурсии по Тверской улице участникам предложат найти палаты XVII века, а на Пречистенке - посчитать каменных львов. Прогулка "Москва в объективе" пройдет по местам, где снимали сцены из популярных фильмов. А на Киностудии Горького вспомнят известных деятелей индустрии, расскажут о создании лент и покажут подлинные костюмы из таких картин, как "Герой нашего времени" и "Морозко".

Программу дополнят интерактивными форматами, в частности, квестами и медиаторскими турами - беседами об увиденном. Акция продлится до 29 сентября.