Певец заявил, что чувствует себя очень счастливым, находясь в российской столице

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло во время концерта в Москве заявил о намерении включить российскую столицу в свое мировое турне. Об этом артист сказал со сцены "ЦСКА Арены".

"Приехав так далеко от дома, я все равно чувствую себя как дома. Я так польщен. Я чувствую себя таким счастливым, что нахожусь здесь, со всеми вами, сегодня вечером. <…> С учетом сказанного, я должен добавить Москву в мировое турне. Я должен вернуться", - сказал певец.

Как следует из поста в официальном аккаунте исполнителя в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), мировой тур The Last Dance World Tour Деруло стартует 29 января 2026 года в городе Глазго и заканчивается 8 марта 2026 года концертом в Париже.

В этот приезд в Россию, помимо Москвы, американский певец Джейсон Деруло даст концерт в Санкт-Петербурге 28 сентября. За свою карьеру артист продал более 250 млн синглов по всему миру и получил 14 платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard, а также был продан в количестве пяти миллионов копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более 1 млрд просмотров на YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 млрд раз.