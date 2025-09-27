Музыкальный блок посвятили 80-летию композитора

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Оркестр Тихоокеанского флота России (ТОФ) исполнит на плац-концерте фестиваля в эту субботу музыкальный блок к 80-летию композитора Алексея Рыбникова, сообщил ТАСС главный дирижер и начальник оркестра ТОФ, капитан 3 ранга Илья Сергеев.

"В этом году народному артисту России Алексею Рыбникову исполнилось 80 лет. Его музыка знакома каждому: "Приключения Буратино", "Вам и не снилось", "Большое космическое путешествие". Мы подготовили компиляцию, сыграли ее уже на "Амурских волнах" в Хабаровске, и сам композитор узнал об этом, поблагодарил и отметил у себя в социальных сетях. Для нас это было важно", - отметил Сергеев.

По его словам, подготовка программы к фестивалю началась еще в январе. В апреле музыканты получили ноты, затем начались репетиции концертных и плац-выступлений. В репертуар вошли произведения Рыбникова из советских кинокартин, а также новые блоки композиций.

Фестиваль духовой музыки "Тихоокеанские марши" стартовал в Приморском крае 23 сентября, он собрал более 300 музыкантов из девяти оркестров, включая оркестр Юнармии. Концерты уже состоялись в Артеме, Уссурийске и Находке.

По словам организаторов, фестиваль планируется сделать ежегодным и международным. Рассматривается возможность приглашения военных оркестров из Китая и КНДР. Мероприятие проводится компанией "Креативные индустрии Дальнего Востока" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

