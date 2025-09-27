Он отметил, что молодых поэтов-песенников необходимо ориентировать и обучать, чтобы они могли продолжать традиции отечественной музыки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. России необходимы новые авторы, которые будут создавать песни с глубокой лирикой и содержанием. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил российский поэт-песенник, автор текстов музыкальной группы "Любэ" Александр Шаганов.

"Сегодня очень не хватает настоящей песенной лирики. Старшее поколение авторов подарило нам золотой запас - песни, которые звучат до сих пор. Но сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что песни живут месяц-два, и их забывают. У них нет той искренности и исповедальности, которые отличали песни прежних лет", - сказал Шаганов.

По его словам, современным авторам часто не хватает "творческой мускулатуры" - образности, ритмики и рифмы. Он отметил, что молодых поэтов-песенников необходимо ориентировать и обучать, чтобы они могли продолжать традиции отечественной музыки.

Александр Шаганов - поэт, автор стихов для нескольких сотен песен, среди которых "Комбат", "Атас!", "Владимирская Русь", "От Волги до Енисея", "Там, за туманами", "Ребята с нашего двора", "Девчонка-девчоночка", "Тучи" и многие другие. Поэт сотрудничает с эстрадными коллективами и исполнителями, большинство его песен составили репертуар групп "Любэ", "Иванушки International".