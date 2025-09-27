Ей было 73 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, заслуженная артистка РФ, известная по ролям в сериалах "Глухарь", фильме "Мимино" и других проектах, умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщила во "ВКонтакте" актриса Евгения Шевченко.

"Не стало Людмилы Ивановны Гавриловой. <…> Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу Окольная 4 (Николо-Архангельский крематорий)", - говорится в сообщении.

Как стало известно, Людмила Шевченко умерла 24 сентября. Тело будет кремировано.

Людмила Шевченко родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра Сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина. Снималась в фильме "Мимино", сериалах "Глухарь", "Брак по завещанию", "Такова жизнь", "Погоня за тенью" и других. В 2007 году ей было присвоено звание "Заслуженный артист РФ".