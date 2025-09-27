По словам артиста, основу программы составят композиции из его нового альбома Kingmaker

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Американский рэпер Xzibit сообщил, что приедет в Россию в декабре с концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках своего тура Kingmaker Album Tour. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы вернемся в декабре, я только что выпустил альбом под названием Kingmaker, и мы приедем с полноценным шоу. Мы собираемся выступить в Москве и Санкт-Петербурге, приехать в полном составе. Это большое шоу продолжительностью до двух часов", - сказал музыкант.

По словам рэпера, основу программы составят композиции из его нового альбома Kingmaker. "Я считаю, что это одна из моих лучших работ. <…> У меня много замечательных друзей в индустрии, Dr. Dre всегда был одним из моих главных сторонников, и он участвует в записи альбома. <…> Незабываемым моментом было то, когда я смог поработать с Redman, Ice Cube впервые, когда Ty Dolla $ign впервые подписали контракт. Этот альбом обо всем, что было в моей жизни, с взлетами и падениями, а также возможностью воплотить это в наилучшей творческой форме и передать это людям, чтобы они могли делать с этим все, что захотят", - подчеркнул артист.

Как сообщается на официальном сайте артиста, концерт в Москве пройдет 3 декабря на площадке VK Stadium, в Санкт-Петербурге - 4 декабря в клубе А2. 27 сентября 2025 года Xzibit выступит в "Лужниках" в роли хедлайнера фестиваля "Уличный драйв".