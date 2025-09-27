В музыкальном подношении Трем драгоценностям в Элисте участвовали более 1 тыс. музыкантов

Многие участники специально обучались игре на домбре, чтобы стать частью культурного события

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. музыкантов приняли участие в музыкальном подношении Трем драгоценностям - Будде, Дхарме и Сангхе. Представление прошло в рамках III Международного буддийского форума в Элисте, передает корреспондент ТАСС.

Три драгоценности в буддизме - это Будда (учитель) как символ вдохновения и достижимости нирваны, Дхарма (учение) как символ понимания природы Вселенной и Сангха (община или собрание единомышленников) - люди, которые идут бок о бок по жизни.

"Сегодня, как и в предыдущие годы, мы хотим показать гостям <...> музыкальное подношение Трем драгоценностям. Основной инструмент, который при этом будет использоваться, - это калмыцкая домбра. Это было решение, принятое давно для того, чтобы поддержать наш калмыцкий инструмент, чтобы молодое поколение продолжало заниматься на калмыцкой домбре, так как это связано именно с нашей культурой, с нашей традицией. <...> И получается, переплетается буддийская культура, калмыцкая культура, и при этом всем используется наш древний калмыцкий язык", - сказал перед началом торжества шаджин-лама Республики Калмыкия геше Тензин Чойдак.

В пресс-службе форума отметили, что в торжестве приняли участие более 1 тыс. профессиональных и непрофессиональных музыканты разных возрастов. В 2025 году празднику исполняется 10 лет. Отмечается, что многие участники музыкального подношения специально обучались игре на домбре, чтобы стать частью культурного события.

Идейный вдохновитель праздника, художественный руководитель и дирижер Национального оркестра Калмыкии - заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Савр Катаев сказал журналистам, что на празднике прозвучали знаменитые степные эскизы, которые ранее звучали в Республике Бурятия в исполнении Национального оркестра Бурятии. Также исполняли музыку композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Калмыкия Аркадия Манджиева.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.