Крок: необходимо воспитывать новое поколение худруков и главных режиссеров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские театры могут остаться без достойных художественных руководителей и главных режиссеров в течение нескольких лет. Необходимо растить новое поколение мастеров, заявил в беседе с ТАСС директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"Нам нужно воспитывать новое поколение главных режиссеров и художественных руководителей: еще несколько лет и театры останутся без главрежей и худруков. Сегодня любой молодой и талантливый режиссер понимает, что ему намного проще и легче заняться проектной деятельностью, чем пойти в театр главным режиссером и взвалить на себя ответственность за огромный коллектив, за театр", - сказал он.

Также собеседник агентства подчеркнул, что не каждый хороший постановщик может быть главным режиссером и даже руководителем. Среди важных для такой работы качеств Крок выделяет умение заботиться о людях и театре. По его словам, следует принимать, что театр может быть разным: не все должно соответствовать тому, что исповедует сам руководитель.

"Сейчас мы должны делать все, чтобы у молодых и талантливых ребят, которые есть сегодня у российских театров, не отбить желание быть главными режиссерами и худруками. Это очень серьезная, системная проблема", - заключил директор Театра Вахтангова.