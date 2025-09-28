Владимир Малышев отметил, что наблюдает за работой студентов-сценаристов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Молодым сценаристам недостает жизненного опыта, поэтому отечественная киноиндустрия испытывает нехватку достойных сценариев. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев.

"Самих сценаристов нам хватает, даже излишне. Но не хватает хороших сценариев. Это разные вещи. Наверное, дело в том, что молодым сценаристам недостает опыта. Когда делаешь сценарий, чтобы он был глубоким, надо все-таки знать жизнь. Тогда и в сценарии можно предусмотреть такие эпизоды, которые будут доходить до любого зрителя, потому что, когда зритель смотрит кино, он немножко сравнивает его со своей жизнью", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что наблюдает за работой студентов-сценаристов. По его словам, когда они начинают фантазировать, выбирают такие темы, которые в действительности не находили и не находят воплощения в жизни. "Получается что-то такое на экране мелькает, развлекает. Но оно внешнее. Так что, на мой взгляд, это незнание глубин жизни", - добавил ректор.

Говоря о способах решения проблемы, Малышев напомнил о сотрудничестве ВГИК с одним из гуманитарных вузов. "Я позвонил в вуз и предложил: давайте сделаем факультатив, у вас же рождаются литераторы. Давайте дадим им знание, как писать сценарий. Сегодня уже два года, как наши педагоги этим занимаются. Интересно, что как-то мне попался документ 1940 года: министр культуры писал в политбюро о нехватке сценаристов. Тогда было предложено привлекать уже взрослых талантливых людей, познавших жизнь. Кстати, было и предложение объединять вузы, как это сделали мы", - заключил он.