В кинопоказе участвовали, в частности, члены Союза художников, критики и любители кино

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Показ отечественного мистического триллера, снятого в жанре смыслового кино о силе русского духа "Самый долгий день" режиссера Виса Виталиса, прошел камерном зале Союза художников ЛНР в Луганске в рамках Первого Донецкого международного кинофестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Для кинопоказа был предложен камерный зал Союза художников Луганской Народной Республики, где у нас проходят, в том числе и презентации работ молодых художников. Организаторы кинофестиваля делают очень хорошее дело и остаться в стороне, не пойти им навстречу мы не могли, когда они к нам обратились с просьбой провести кинопоказ", - рассказал ТАСС председатель Союза художников, член Общественной палаты ЛНР Артем Фесенко.

В кинопоказе участвовали члены Союза художников, начинающие художники, критики, любители кино.

Филолог, литературовед и кинокритик Дмитрий Матюк считает, что представленный в ходе кинопоказа фильм будет интересен молодому поколению, поскольку снят в жанре мистического триллера. Четверо людей оказываются непонятным образом в лесах среднерусской равнины и пытаются оттуда выбраться. Кроме того, они пытаются понять, как там оказались и что с ними случилось.

"Это авторский фильм, снятый энтузиастами за небольшие деньги, но это интересное кино в нескольких смыслах. Это серьезный фильм, это не какая-нибудь жвачка, не попкорновский фильм, а фильм со смыслом. Это фильм о тех вопросах, которые сейчас очень многих людей интересуют. О том, кто мы такие, откуда мы вышли, что такое русский человек, в чем смысл вот этой "русскости"? Есть даже такая смелая попытка рассказать о всех навязших на зубах и ставших уже чуть ли не штампом, что такое вот русские скрепы, что нас делает русскими людьми? За фантастическим сюжетом скрывается глубокий смысл о связи поколений, о том, что делает нас всех вместе русскими. И силе русского духа", - сообщил Матюк ТАСС.

О фестивале

Первый Донецкий международный кинофестиваль проходит 26-28 сентября в ДНР и ЛНР. Организатором выступает киностудия "Донфильм" в Шахтерске ДНР.

Фестиваль проходит на площадках в пяти городах ДНР - Донецке, Енакиево, Мариуполе, Торезе и Шахтерске, Луганске ЛНР и Анжеро-Судженске Кемеровской области. В программе кинопоказы, концерт рок-исполнителей, кинофорум, авторские встречи со зрителями, мастер-классы по мультипликации, награждение победителей в номинациях. На фестиваль поступило 879 заявок из 108 городов 12 стран мира, отобраны к участию 493 картины. Конкурсная часть представлена четырьмя номинациями: полнометражный фильм (отобран 31 фильм), короткометражный фильм (250), документальный фильм (163) и анимационный (мультипликационный) фильм (49). В шорт-лист фестиваля вошли 84 работы, в финал прошла 21 картина.

Поступили любительские, студенческие работы и фильмы более маститых авторов. Московский продюсер Влад Донской привез полнометражный фильм "Самый долгий день" режиссера Виталиса. Создатели выступают за популяризацию смыслового кино, на котором делает акцент фестиваль.

Киностудия "Донфильм"

Студия основана в 2016 году режиссером Дмитрием Зодчим в одном из заброшенных зданий. Энтузиасты провели субботники и начали обустраивать помещения своими силами. Сейчас к проекту подключились не только местные благотворители, но и предприниматели из Москвы, Воронежа, Саратова и других городов. По словам директора киностудии, поддержкой кинофестиваля заинтересовался крупный спонсор, с которым ведутся переговоры.