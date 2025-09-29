В Чите и 10 районах региона прошло более 25 концертов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Фестиваль Олега Лундстрема, который прошел в Забайкальском крае, собрал более 6,5 тыс. человек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

"В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема, собравший более 6,5 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

С 17 сентября в Чите и 10 районах региона прошло более 25 концертов фестиваля. В этом году фестиваль объединил три направления - джаз, классику и тему любви к Родине в искусстве. Зрители услышали шедевры мировой классики - произведения Чайковского, Вивальди, Бетховена, Сен-Санса и других великих композиторов. Особым событием фестиваля стала мировая премьера - оркестровое путешествие по опере В. А. Моцарта "Волшебная флейта" в аранжировке Сергея Казюлина. Впервые в Чите Иркутский драматический театр представил спектакль "Живи и помни" по мотивам повести Валентина Распутина.

Кроме того, более 70 молодых музыкантов из регионов России и Монголии стали участниками международной образовательной программы под кураторством Творческой мастерской Леонида Лундстрема.