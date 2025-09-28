В Москве и Петербурге начал работу VIII Большой детский фестиваль

Зрителям представят 42 спектакля, 14 фильмов, 18 мультфильмов и другие проекты

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия VIII Большого детского фестиваля (БДФ), который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 28 сентября по 14 ноября, состоялась в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году было подано рекордное количество заявок - 841. Причем по разным направлениям: наш фестиваль - он мультижанровый, с разнообразной программой, чтобы вы не подумали, что речь идет только про театр. Тут и театр, и кино, и анимация, и книги, что очень важно, ведь детям необходима хорошая литература", - сказал во время церемонии художественный руководитель фестиваля народный артист РФ Сергей Безруков.

Так, в рамках БДФ зрителям представят 42 спектакля, 14 фильмов (полный и короткий метр), 18 мультфильмов (короткий метр) и другие проекты. В литературный шорт-лист вошли 20 книг для детей и подростков, написанных современными авторами. Заявки на участие в БДФ поступили как из России, так и из других стран: Испании, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Белоруссии. За отбор проектов для фестиваля отвечал экспертный совет во главе с Безруковым.

"Всего в Москве пройдет более 150 мероприятий, в Санкт-Петербурге - более 100. БДФ - это не только яркие спектакли, кинопоказы и встречи с авторами детской литературы, но и серьезная образовательная программа. Например, "БДФ мастерские" позволяют талантливым ребятам из регионов, участникам специальной программы "Эхо БДФ", заниматься с лучшими педагогами в Москве. "БДФ школа" - специальная методическая программа для учителей общеобразовательных школ, которые взяли на себя тяжелый труд по организации школьного театра", - рассказала директор БДФ Лариса Вильясте.

Спектаклем-открытием БДФ стала работа художественного руководителя Театра Маяковского Егора Перегудова - постановка "Багдадский вор и черная магия". Это рок-версия восточной сказки на текст Юрия Энтина и музыку Давида Тухманова. "Наш театр впервые принимает участие в Большом детском фестивале. Мы этим очень гордимся и надеемся, что и дальше будем достойны того, чтобы сотрудничать с таким значимым проектом. Сегодня мы делаем много спектаклей для детей и подростков, у нас есть детский театральный лагерь - словом, есть, что предложить и обсудить", - сказал худрук.

В число площадок, на которых пройдут события столичной программы БДФ, также вошли Московский губернский театр (МГТ) под руководством Безрукова, Российский академический молодежный театр (РАМТ), Московский театр кукол, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский театр Терезы Дуровой, Российская государственная детская библиотека (РГДБ), Государственный центральный музей кино и другие. Полная программа доступна на официальном сайте фестиваля.

Особенности фестиваля

Особое внимание организаторы БДФ уделяют направлению "Инклюзия": в 2025 году его курирует директор Московского театра неслышащих актеров "Недослов" Сергей Бидный. "Инклюзия" ставит перед собой задачу показать инклюзивный театр как самостоятельный жанр. "Большая благодарность Сергею Безрукову за такое внимание к этому направлению. Ведь речь здесь идет не только об участии особенных ребят и зрителей, но еще и об участии профессионалов - это методическая поддержка для тех творческих руководителей, которые занимаются благородным и нужным делом", - отметила заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Эдита Исаакян.

Еще одна отличительная деталь БДФ - независимое детско-юношеское жюри. Юные эксперты посещают показы и события конкурсной программы, чтобы выбрать победителей. Во главе жюри - Стэфания Заровная, в составе - 28 детей и подростков из Москвы, Московской, Самарской, Орловской, Ростовской, Иркутской и Тульской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Имена победителей будут озвучены на закрытии фестиваля.

О фестивале

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года под руководством Сергея Безрукова. Смотр проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ. БДФ включен в национальный проект "Семья" и проводится в рамках федерального партийного проекта "Культура малой Родины". Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.